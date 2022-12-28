Смартфоны Huawei получат 5G в 2023 году

В течение последних 4 лет ни одна технологическая компания не пострадала так сильно, как китайская Huawei. И все благодаря Министерству торговли США и санкциям американского правительства. Подобного рода запреты могут полностью разрушить любой бизнес, но Huawei удержались на плаву.

И теперь китайская технологическая компания доказала, что они могут составить конкуренцию. На сегодня смартфоны Huawei лишены доступа к сервисам Google и возможности подключения 5G. Но с последним компания решила проблему вполне спокойно.

Согласно отчёту MyDrivers, Huawei недавно подала новую заявку на патент, который охватывает некоторые компоненты нужных для 5G технологий. В том числе на процессы EUV-литографии. Номер этой заявки — 202110524685X.

Информацию уже подтвердило несколько авторитетных источников. Однако стоит учесть, что пока патент ещё не одобрен Национальным управлением интеллектуальной собственности Китая. Более того, источник не имеет точных данных о том, что у Huawei есть все возможности для производства полноценной EUV-установки. Это очень сложная техника, которая содержит более 100 000 компонентов. Цель техногиганта — решить проблему с помощью более равномерного источника света.

Единственный производитель EUV в мире, компания ASML из Голландии. Она также подала аналогичный патент в 2016 году. Но патент ASML немного отличается от патента Huawei. Разница между ними заключается в способе использования света в процессе ультрафиолетового излучения.

Кроме того, Huawei в настоящее время работает над тем, как можно миновать процедуру литографии. Она намерена сделать это с помощью оптоэлектронных пластин и других инновационных способов.

Если разработка патента EUV от Huawei пройдёт успешно, то свет увидят самые передовые чипы для китайских производителей смартфонов. Китай прилагает все усилия, чтобы оставаться независимым, когда речь идёт о полупроводниках, и это может помочь ускорить этот процесс.

Также это означает, что смартфоны Huawei смогут вернуться к использованию связи 5G. Осталось дождаться результата, который, несомненно, будет в 2023 году.

Если смартфоны Huawei действительно получат технологию 5G и смогут вернуться к производству собственных чипов, то это станет огромным шагом не только на рынке Китая.