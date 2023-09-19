Смартфон realme C51 с «‎мини-капсулой» поступил в продажу в России

На российском рынке появился смартфон realme C51. Новинка получила самую быструю в своем ценовом сегменте зарядку SUPERVOOC мощностью 33 Вт, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, 4 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 8 ГБ и камеру на 50 МП.

Смартфон обладает большим 6,74-дюймовым экраном с 90 Гц и пиковой яркостью 560 нит. Как и две предыдущие модели С-серии, realme С51 получил опцию «‎Мини-капсула»‎, которая появляется вокруг выреза камеры.

Сердцем новинки стал чипсет Unisoc T612 с тактовой частотой 1.82 ГГц. При этом общее количество CPU – 8 шт. За графику отвечает видеопроцессор Mali-G57. Также в девайсе появился сканер отпечатков пальцев на боковой панели и модуль NFC.

Новый realme C51 в зеленом и черном цветах на 4/128 Гб можно приобрести по цене от 13 999 руб.