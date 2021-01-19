Смартфон ASUS ROG Phone 5 показали на видео

Компания ASUS пока не анонсировала новый игровой смартфон ROG Phone 5, однако в сети появились его первые фото и даже видео. А ещё инсайдеры озвучили некоторые особенности новинки. По их данным, на тыльной стороне устройства будет вспомогательный дисплей.

Видео сначала появилось в социальной сети Weibo, потом перекочевало в YouTube. Отметим, что этот смартфон по порядку должен был бы называться ROG Phone 5, однако в Азии неоднозначно относятся к этой цифре, потому её пропустили. На это указывает маркировка на корпусе.

Смартфону приписывают процессор Snapdragon 888, AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, до 16 ГБ оперативной памяти, а также поддержку быстрой 65-ваттной зарядки. Отдельно отметим ёмкую батарею на 6000 мАч. Представят новинку зимой или в начале весны.