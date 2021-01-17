Asus ROG Phone 4 получил батарею на 6 000 мАч

Не так давно представители Asus немного подразнили пользователей своим новым смартфоном – ROG Phone 4, засветив его на ресурсе Weibo. Правда, никакой конкретной информации о смартфоне они не поведали, но это сделал другой источник. Представители Digital Chat Station сообщили, что ROG Phone 4, получит аккумулятор, емкостью 6 000 мАч. Кроме того, он получит технологию быстрой зарядки с поддержкой зарядного устройства 60 или 65 Вт.

На данный момент этот смартфон в базе данных 3C, где он прошел сертификацию обозначен, как модель I005DA. Здесь фигурирует упоминание о зарядке в 65 Вт. Этот же девайс также был замечен и на другом ресурсе – Geekbench, но в прошлом месяце. На тот момент он работал на Android 11, чипсете Snapdragon 888 и с 8 ГБ ОЗУ. Более детальная информация о смартфоне появится немного позже.