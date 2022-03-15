Представлены доступные «умные» телевизоры Sber

Группа М.Видео-Эльдорадо и Сбер представили бюджетные телевизоры под брендом Sber. Новинки работают под управлением ОС Салют ТВ от Сбера. Производством и продажей телевизоров занялась Группа М.Видео-Эльдорадо.

Сегодня в магазинах М.Видео и Эльдорадо, а также в марктеплейсе СберМегаМаркет доступны четыре модели с диагоналями 43, 50, 55, 65 дюймов и поддержкой разрешения 4K UHD. Стартовая стоимость за базовую версию начинается от 32 999 рублей.

Операционная система Салют ТВ позволяет настроить голосовое управление и подключать устройства «умного дома». Телевизоры производятся на мощностях заводов на территории Евразийского экономического союза.

Группа М.Видео-Эльдорадо также развивает производство ТВ под собственными марками Novex и Hi с 2019 года, покупателями уже доступно порядка 50 наименований ТВ с востребованными техническими характеристиками.

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