«Сбер» представил интеллектуальную колонку СберБум 2.0 с ГигаЧат
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«Сбер» представил интеллектуальную колонку СберБум 2.0 с ГигаЧат

Устройство гармонично дополнит любую комнату, от минималистичной гостиной до уютной спальни.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 15:42
«Сбер» представил интеллектуальную колонку СберБум 2.0 с ГигаЧат

«Сбер» представил новую интеллектуальную колонку СберБум 2.0 с поддержкой ГигаЧат. Устройство предлагает более естественное голосовое общение, персонализированные сценарии умного дома и возможность управления техникой даже без интернета.

Колонка получила сенсор движения, поддержку протоколов Zigbee и Matter over Wi-Fi, а также аудиосистему с 50-ваттным басовым динамиком и двумя дополнительными динамиками для создания стереоэффектов. В офлайн-режиме можно слушать загруженную музыку и управлять умными устройствами голосом. СберБум 2.0 оснащена монохромным LED-дисплеем для вывода на него информации о времени, погоде или дорожном трафике. Есть и RGB-подсветка, которая адаптируется под настроение, музыкальный ритм или выбранный сценарий, добавляя пространству уюта и атмосферы.

Благодаря встроенному датчику движения колонка может самостоятельно реагировать на присутствие пользователя. Персонализированные сценарии с ГигаЧат позволяют ей включать свет при возвращении домой, напоминать о важных делах или отключать освещение при отсутствии движения. Такие сценарии адаптируются к действиям конкретного человека, а не работают только по заданному расписанию.

Компания заявляет, что теперь общение с колонкой — это живой разговор с естественной интонацией. При этом доступны три голоса, один мужской, два женских, а также три стиля общения: деловой, нейтральный и дружелюбный. Пользователь также может выбрать, будет ли колонка обращаться на «ты» или на «вы». Для максимально гибкого диалога добавили возможность уточнять контекст запроса и добавлять новые данные, «перебивая» колонку и не произнося её имя. Можно задать несколько вопросов подряд, меняя тему на ходу.

Предзаказ уже открыт на официальном сайте компании по цене 21 990 рублей. Розничные продажи на популярных маркетплейсах стартуют 15 сентября 2026 года.

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