«Сбер» запустил карту с наличием бензина на АЗС

«Сбер» запустил онлайн-карту, которая показывает вероятность наличия топлива на заправках. Это уже третий похожий сервис за последнее время: ранее такие карты появились у «Т-Банка» и «Яндекса».

Карта работает на основе обезличенных данных о покупках клиентов банка. Алгоритмы отбирают операции, которые с высокой вероятностью относятся именно к заправке автомобиля: учитывают сумму платежа, тип торговой точки и другие параметры.

Сервис охватывает около 23 тысяч АЗС по России. Для каждой заправки показывается время последней зафиксированной покупки топлива и один из трёх статусов: топливо, скорее всего, есть; топливо, возможно, есть; данных по станции недостаточно.

Из карточки АЗС можно сразу построить маршрут через «2ГИС». Карта доступна в веб-версии и в приложении «СберБанк Онлайн» в разделе «Для жизни».

В ближайшее время «Сбер» планирует добавить в сервис информацию о загруженности заправок и наличии отдельных видов топлива. Сейчас карта показывает не конкретный бензин вроде АИ-92 или АИ-95, а общую вероятность того, что на станции есть топливо.