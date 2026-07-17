Греф заявил, что «Яндекс» использует китайскую ИИ-модель Qwen
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Греф заявил, что «Яндекс» использует китайскую ИИ-модель Qwen

Глава «Сбера» заявил, что только его компания разрабатывает собственные фундаментальные ИИ-модели в России. «Яндекс» назвал эти слова недостоверными.
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Редакция The GEEK сегодня в 21:55
Источник: X

Глава «Сбера» Герман Греф во время выступления в Совете Федерации заявил, что в России только «Сбер» разрабатывает собственные фундаментальные модели искусственного интеллекта. По его словам, «Яндекс» якобы не создает модель с нуля, а дообучает китайскую Qwen.

«Яндекс» дообучает Qwen, в основе лежит китайская модель. Конечно, нас это нисколько не радует, что мы одни, потому что мы за конкуренцию.

В «Яндексе» оперативно отвергли эти заявления. В компании сообщили СМИ, что утверждение не соответствует действительности. По словам представителя «Яндекса», компания продолжает самостоятельно разрабатывать фундаментальные модели, сохраняя полный цикл создания ИИ и не завися от внешних решений.

«Яндекс» представил первую языковую модель YandexGPT в 2023 году. Позже компания выпустила YandexGPT 2, YandexGPT 3 Pro, YandexGPT 4 Pro и YandexGPT 5 Pro. При анонсе последней разработчики заявляли, что в ряде тестов она сопоставима с GPT-4o и превосходит Qwen 2.5.

Qwen разрабатывает китайская Alibaba. Семейство моделей с открытыми весами стало одним из самых популярных среди разработчиков и компаний, создающих собственные ИИ-решения. В свою очередь «Сбер» развивает линейку моделей GigaChat.

Публичный обмен заявлениями между двумя крупнейшими российскими игроками ИИ-рынка стал одним из самых заметных эпизодов конкуренции в сфере генеративного искусственного интеллекта.

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