«Сбер» представил терминал «Нео» с ИИ и поворотным экраном

«Сбер» представил новый платёжный терминал «Нео». Главная особенность устройства в том, что экран может автоматически менять угол наклона под пользователя. По словам банка, за настройку отвечает встроенный ИИ.

Терминал также поддерживает оплату по биометрии. Для распознавания лица используется ToF-камера с 3D-картографией, адаптивная подсветка и ИИ-алгоритмы. В «Сбере» утверждают, что такая система позволяет идентифицировать клиента при разном освещении.

Помимо биометрии, «Нео» поддерживает привычные способы оплаты: банковские карты, смартфоны и QR-коды. Через терминал также можно оплачивать покупки частями, оставлять чаевые и использовать бонусы «Спасибо».

До конца 2026 года «Сбер» планирует установить несколько тысяч терминалов «Нео». Предзаказ на устройство уже открыт.