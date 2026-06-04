«Сбер» представил терминал «Нео» с ИИ и поворотным экраном
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«Сбер» представил терминал «Нео» с ИИ и поворотным экраном

Терминал умеет подстраивать угол наклона экрана под пользователя, поддерживает оплату картами, смартфонами, QR-кодами и биометрией.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 14:02
«Сбер» представил терминал «Нео» с ИИ и поворотным экраном

«Сбер» представил новый платёжный терминал «Нео». Главная особенность устройства в том, что экран может автоматически менять угол наклона под пользователя. По словам банка, за настройку отвечает встроенный ИИ.

Терминал также поддерживает оплату по биометрии. Для распознавания лица используется ToF-камера с 3D-картографией, адаптивная подсветка и ИИ-алгоритмы. В «Сбере» утверждают, что такая система позволяет идентифицировать клиента при разном освещении.

Помимо биометрии, «Нео» поддерживает привычные способы оплаты: банковские карты, смартфоны и QR-коды. Через терминал также можно оплачивать покупки частями, оставлять чаевые и использовать бонусы «Спасибо».

До конца 2026 года «Сбер» планирует установить несколько тысяч терминалов «Нео». Предзаказ на устройство уже открыт.

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