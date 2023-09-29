Смарт-часы и наушники CMF by Nothing появились в продаже в России

Три дня назад суббренд Nothing CMF представил свои первые устройства. Сейчас некоторые из них уже доступны для покупки в России, но есть нюанс.

На маркетплейсе Ozon можно приобрести беспроводные наушники CMF Buds Pro и смарт-часы CMF Watch Pro. Не обошлось без минусов – ждать заказ придется около трех недель из-за международной доставки.

Официальная стоимость наушников 3499 индийских рупий (~4000 рублей), а часов – 4499 индийских рупий (~5200 рублей). При покупке на маркетплейсе придется немного переплатить – около полутора тысяч рублей за каждое устройство.