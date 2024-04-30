Слух: Microsoft готовит портативную Xbox и собирает мнение пользователей

Microsoft начала рассылать письма с опросом о портативных игровых устройствах в духе Steam Deck. В анкетах встречаются темы использования облачных сервисов, установки приложений и в целом опыта игры с подобных консолей. Сообщество считает, что это может быть предвестником портативного гаджета Xbox. Тем более, совсем недавно начали появляться утечки о планах на выпуск подобного устройства.

Кроме того, в феврале Microsoft сообщила, что на конец 2024 года запланирован «захватывающий» анонс, который коснется именно Xbox. Тогда же появилась информация и о неком «уникальном устройстве», так что слухи легко могут оказаться правдой. И это не удивительно, после успеха Nintendo Switch и Steam Deck явно виден интерес геймеров к портативным консолям.