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Новости

Съемки “Фантастических тварей 3” остановили из-за коронавируса

Фанаты Гарри Поттера могут не дождаться скорого выхода новых «Фантастических тварей». Всему виной коронавирус, который обнаружили у одного из участников команды. Студии  Warner Bros. пришлось приостановить съёмки.

Это уже вторая проблема с картиной. Изначально выход киноленты был запланирован на конец 2021 года. Однако, вокруг Джонни Деппа разразился скандал, и его уволили из этой кинокартины. Деппа заменили Мадсом Миккельсеном, съёмки продолжились, но благодаря коронавируса снова остановились. 

Точной даты возобновления работ над фильмом не называют. Пока что премьера назначена на 15 июля 2022 года.

Ранее стало известно, что Warner Bros. решила сделать сериал по мотив Гарри Поттера.

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Источник:
Variety
Теги: 
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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