Обзор HUAWEI MatePad Mini: похоже, у iPad mini проблемы

Мини-планшеты долго никого всерьёз не интересовали. Смартфоны выросли до неприличных размеров, и ниша маленьких «таблеток» будто закрылась навсегда. Действительно, зачем восьмидюймовый экран, если в кармане уже лежит лопата на 6,8 дюйма?

Huawei зашла с другой стороны. Компания сделала не уменьшенный планшет, а устройство, которое хочется носить с собой просто потому, что его не замечаешь. И в этот момент жанр мини-планшетов внезапно снова обретает смысл.



Я живу с этим планшетом почти каждый день. Он всегда со мной: на прогулках по городу и в дальних поездках. Спойлер: я им доволен. Но у медали есть обратная сторона, и о ней расскажу дальше.

Характеристики HUAWEI MatePad Mini

Модель: HUAWEI MatePad Mini (MLR-W09)

HUAWEI MatePad Mini (MLR-W09) Габариты: 198,59×127,27×5,1 мм, около 255 г. Версия PaperMatte: около 5,2 мм и 260 г

198,59×127,27×5,1 мм, около 255 г. Версия PaperMatte: около 5,2 мм и 260 г Дисплей: 8,8 дюйма, OLED, 2560×1600 пикселей, 343 PPI, 120 Гц, полезная площадь 92%, контрастность 2 000 000:1, пиковая яркость до 1800 нит, 1,07 млрд цветов, цветовой охват P3, версия PaperMatte с матовым покрытием

8,8 дюйма, OLED, 2560×1600 пикселей, 343 PPI, 120 Гц, полезная площадь 92%, контрастность 2 000 000:1, пиковая яркость до 1800 нит, 1,07 млрд цветов, цветовой охват P3, версия PaperMatte с матовым покрытием Процессор: Huawei Kirin 9010B

Huawei Kirin 9010B Графика: Maleoon 910

Maleoon 910 Память: 8/256 ГБ или 12/256 ГБ (на обзоре)

8/256 ГБ или (на обзоре) Камера: основная 50 Мп f/1.8 + 8 Мп f/2.2 фронтальная 32 Мп f/2.4

Видео: до 4K 3840×2160 на основную камеру, до Full HD 1920×1080 на широкоугольный модуль

до 4K 3840×2160 на основную камеру, до Full HD 1920×1080 на широкоугольный модуль Аудио: 2 динамика, 2 микрофона, аудиоэффекты HUAWEI Histen 9.5

2 динамика, 2 микрофона, аудиоэффекты HUAWEI Histen 9.5 Батарея: 6400 мА·ч, номинальная ёмкость 6350 мА·ч

6400 мА·ч, номинальная ёмкость 6350 мА·ч Зарядка: HUAWEI SuperCharge до 66 Вт, адаптер в комплекте

HUAWEI SuperCharge до 66 Вт, адаптер в комплекте ОС: HarmonyOS 4.3

HarmonyOS 4.3 Связь и интерфейсы: Wi-Fi 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.2, USB-C 2.0, OTG, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS

Wi-Fi 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.2, USB-C 2.0, OTG, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS Датчики: сканер отпечатков пальцев, датчик освещённости, гироскоп, компас, датчик Холла, датчик приближения, датчик гравитации

сканер отпечатков пальцев, датчик освещённости, гироскоп, компас, датчик Холла, датчик приближения, датчик гравитации Стилус: поддержка HUAWEI M-Pencil Pro / M-Pencil, зависит от комплекта и региона продаж

поддержка HUAWEI M-Pencil Pro / M-Pencil, зависит от комплекта и региона продаж Цена на момент обзора: от 42 999 ₽

Комплектация

Внутри всё стандартно, но по нынешним временам уже приятно: сам планшет, прозрачный пластиковый чехол-накладка, кабель USB-C, зарядный блок на 66 Вт и документация.

Блок питания и кабель лежат в коробке, без игр в «экологию».

Фирменная книжка с отделкой под кожу, в комплект не входит и берётся отдельно. Так что защита спинки у тебя из коробки есть, а полноценная обложка уже за доплату.

Вес и габариты, или главный аргумент

255 граммов, 5,1 мм. Сами по себе эти цифры ничего не значат, пока не почувствуешь их в руке. Поэтому проще так: это первый за долгое время планшет, который я реально ношу каждый день и не думаю об этом.

Лежит в рюкзаке, сумке, не оттягивает, а к вечеру про него не вспоминаешь. Тот же iPad mini весит под 300 граммов, и эти 40 с лишним рука к концу дня замечает.

Раньше в этом классе по умолчанию выбирали именно iPad mini. Сейчас у него хватает спорных мест: он тяжелее, рамки толще, экран до сих пор работает на 60 Гц. В России к этому добавляются закрытая экосистема, возня с частью сервисов и подключением зарубежных аккаунтов.

Лучше всего размер чувствуется в дороге. Поезд, принесли обед, на откидной столик встали тарелка, стакан и сверху MatePad Mini. Ел и смотрел фильм, ничего не свисало и не сползало. С обычным 11-дюймовым так уже не выходит, проверял: половина висит над краем.

Экран PaperMatte

Матовое покрытие PaperMatte здесь одно из главных попаданий. Дело не только в том, что экран меньше бликует. С ним проще долго читать и работать там, где глянец быстро превращается в зеркало: у окна, на улице или под светом вечерней лампы. Яркости хватает на чтение на свету, картинка не выцветает под углом.

Расплата за матовость в том, что изображение не такое контрастное и «стеклянное», как на глянце. Но для планшета, который берут под чтение и долгие сессии, это правильный размен.

Рамки тонкие, и для компактного корпуса это важнее, чем кажется: устройство остаётся мелким, а экрана при этом много. 120 Гц затягивают быстро, прокрутка плавная, и после них 60 Гц у того же iPad mini ощущаются заметно.

Есть отдельный режим для книг. В паре с матовой поверхностью получается что-то близкое к цветной читалке: глаза устают меньше, чем на обычном экране, но без грубой имитации бумаги. Полноценную e-ink читалку он не заменит, у той свои сильные стороны вроде автономности и совсем уж бумажной подачи. Но как компромисс между планшетом, ридером и компактным рабочим экраном это лучшее, что я видел на цветном дисплее.

Производительность и сценарии

MatePad Mini не замена ноутбуку и не машина для монтажа, а компактный инструмент на каждый день. Внутри Kirin 9010B. По меркам 2026 года не топ: в Geekbench 6 это 1290 в одном ядре и 3218 во всех, тогда как свежий флагман на Snapdragon 8 Elite выдаёт 2850 и 9400. Но вживую это уровень хорошего флагмана пары-тройки лет назад, и для своих задач хватает с запасом.

В интерфейсе всё быстро: анимации не дёргаются, приложения открываются без пауз, переключение между браузером, заметками, мессенджерами и видео не заставляет ждать. Тут планшет ощущается не урезанной мини-версией, а полноценным устройством.

С играми лучше, чем ждёшь от такого корпуса. PUBG Mobile идёт плавно на высоких, Call of Duty на максималках без рывков. Полчаса катки планшет держит без проблем, корпус остаётся прохладным, а малый вес позволяет дольше не выпускать его из рук: на крупных моделях руки устают просто от габаритов.

Недостаток у такого корпуса есть, и видно его под долгой нагрузкой. В стресс-тесте производительность за пять минут падает ровно вдвое, частоты опускаются с 1790 до 450 МГц, чип внутри греется до 81 градуса. Корпус при этом теплеет всего на 2,5 и в руке остаётся прохладным, но цена этого как раз троттлинг. В пяти миллиметрах тепло отводить некуда, поэтому система сбрасывает частоты, лишь бы не раскалить корпус. За лёгкость платишь стабильностью под нагрузкой.

В обычных сценариях это никак не мешает: фильм, читалка, правки документов на ходу не грузят чип настолько, чтобы он успел просесть. Единственное, где сброс реально вылезет, это долгая игровая сессия на максималках. Полчаса проходят ровно, но на втором часу тяжёлой игры готовься к тому, что планшет тихо снизит планку.

Звук

Со звуком всё ожидаемо для такого формата. Для фильмов, YouTube, подкастов и игр динамиков хватает: голос разборчивый, громкости достаточно, стерео есть. Но корпус тонкий, так что плотного баса и ощущения большой акустики ждать не стоит.

Одна проблема вылезает в играх. В привычном горизонтальном хвате ладони перекрывают динамики, и звук глохнет.

Усугубляет асимметрия — на одном торце шесть отверстий, на другом три, поэтому одна ладонь душит заметно сильнее другой. Лечится разворотом планшета, но об этом надо помнить. Для устройства, которое реально хочется гонять как карманную консоль, осечка ощутимая.

Подставка, чехол и стилус

Фирменный чехол устроен умнее, чем кажется. Он составной из двух частей. На спинку планшета надевается тонкая накладка, закрывает задник и сидит плотно, как обычный кожух, но с магнитами внутри. К ней уже магнитами крепится книжка с отделкой под кожу.

Смысл в том, что книжную часть можно отщёлкнуть за секунду, не вытаскивая планшет из защиты. Посмотреть видео, поиграть, быстро что-то снять, и обложка не мешает. Бросить в сумку, пристегнул обратно, экран закрыт. В играх это особенно к месту, лишняя крышка не болтается под рукой.

Магниты дают и побочный трюк: планшет липнет к холодильнику или другому металлу. Удобно держать перед глазами рецепт или заметки, пока руки заняты.

Придирка одна: подставке не хватает пары градусов наклона. Угол фиксированный и для совсем расслабленного просмотра лёжа чуть вертикальный. Поправить нельзя, так и живёшь с одним положением.

Стилус (M-Pencil) в комплект не входит и докупается отдельно. Если вы рисуете или много пишете от руки, брать однозначно стоит.

Он отзывчивый, понимает силу нажатия, и в связке с матовым экраном ощущение письма приближается к настоящему карандашу по бумаге. Для заметок на лету и быстрых скетчей отличная пара, но креаторам просто не будет хватать размера экрана и для этого есть куда более взрослые версии.

Камеры

Камеры тут такие: основная на 50 Мп, дополнительный модуль 8 Мп (широкоугольный) и фронталка на 32 Мп. По меркам планшета хорошие. Отсканировать документ, выйти на видеосвязь и не стыдиться за качество, всё это они тянут уверенно. Есть и приятные мелочи вроде коррекции искажений и оптимизации документов.

Честная оговорка: при плохом освещении качество заметно проседает и у основной, и у фронтальной. Но, положа руку на сердце, кто покупает планшет ради камеры? Для своих сценариев их хватает с запасом.

Софт и сервисы Google

С софтом ситуация уже не такая драматичная, как пару лет назад. Планшет на HarmonyOS, приложения из AppGallery, сервисов Google из коробки по-прежнему нет. Но стоп-краном в 2026 году это уже не выглядит.

Большая часть привычного ставится через GBox, Aurora Store и веб-версии. YouTube, Gmail, Google Docs, карты, банки, мессенджеры заводятся. Однако на старте придётся слегка повозиться. Где-то приложение через альтернативный магазин, где-то удобнее браузер, где-то нюансы с уведомлениями и авторизацией. Это не «вставил симку и всё работает», как на обычном Android, а полчаса первоначальной настройки. Зато после неё без половины интернета не остаёшься, этот страх давно устарел.

Постепенно у Huawei появляются и собственные софтверные доводы. В фирменном «Блокноте» впервые на планшетах компании работает разбор с Алисой AI. Пишешь от руки задачу, формулу или заметку, выделяешь область и отправляешь на анализ. Я прогнал на примере: написал от руки 7³ + 7², Алиса разобрала его по шагам и выдала ответ. Для тех, кто много пишет от руки, схемы, наброски, быстрые конспекты, штука реально полезная.

Автономность и зарядка

Аккумулятор на 6400 мА·ч. Для планшета не рекорд, но и корпус тут пять миллиметров, так что класть больше особо некуда. Huawei обещает до 16 часов видео.

По моим сценариям запас спокойный. В поездке с 8 утра до 14 часов вперемешку заметки, навигация и фильмы съели меньше 30%. Вечером при похожем использовании ушло около половины. Один фильм в среднем берёт 12-15%, так что на дорогу хватает с головой.

С зарядкой приятнее. Есть фирменная SuperCharge до 66 Вт, полный цикл около часа. Но максимальная скорость только с оригинальным адаптером, со сторонними планшет тоже заряжается, но уже без турбо.

Что ещё стоит знать

Несколько наблюдений, которые не уложились в большие разделы.

Вибромотор. Впервые вижу такое в планшете, отклик есть, и это непривычно приятно. Минус в том, что тонкую настройку виброотклика сделать нельзя.

Впервые вижу такое в планшете, отклик есть, и это непривычно приятно. Минус в том, что тонкую настройку виброотклика сделать нельзя. Связь. LTE здесь нет , только Wi-Fi, остальное через режим модема на телефоне. Для кого-то это минус, для кого-то плюс: не все хотят платить условную тысячу рублей в месяц за второй номер. Я отношусь к этому спокойно.

, только Wi-Fi, остальное через режим модема на телефоне. Для кого-то это минус, для кого-то плюс: не все хотят платить условную тысячу рублей в месяц за второй номер. Я отношусь к этому спокойно. Разблокировка. Есть распознавание по лицу при хорошем свете (не уровня Face ID, но в быту работает) и отпечаток в кнопке питания. Последний срабатывает быстро и удобно, редко, но огрехи бывают.

Итог: кому брать, а кому нет

Huawei MatePad Mini — один из самых интересных планшетов года и серьёзная заявка на хит. Компактных моделей на рынке хватает, но настолько тонких, лёгких и при этом достаточно быстрых устройств в формате «взял и пошёл» давно не было. Впервые за долгое время маленький планшет не хочется оставлять дома до подходящего случая. Его хочется бросить в сумку утром и доставать в течение дня: для чтения, заметок, видео, игр и коротких рабочих задач.

При этом MatePad Mini не пытается казаться универсальной заменой большому планшету или ноутбуку. Он честно играет на своей территории: лёгкость, экран, автономность, быстрая зарядка и ощущение свободы. Именно в этом сценарии он раскрывается лучше всего.

Компромиссы тоже есть. Нет LTE, камеры заметно сдают в темноте, динамики в играх легко перекрыть ладонями, а под долгой нагрузкой чип уходит в троттлинг.

Брать стоит тем, кто много читает, смотрит контент в дороге, делает заметки, играет в нетяжёлые проекты и ценит лёгкость выше универсальности большого планшета.

Проходить мимо стоит тем, кому нужен основной рабочий инструмент для тяжёлых задач, монтажа, рендера или постоянной работы вне Wi-Fi. Здесь компактный формат честно упирается в свои пределы. Но если вам нужен планшет, который действительно живёт в сумке, а не на полке, MatePad Mini попадает в редкую и очень точную нишу.