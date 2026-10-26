Виктор Ин возглавил разработку дисплеев Apple — Гурман
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Apple меняет руководство после 30 лет работы ключевых топ-менеджеров

Два ветерана Apple с 30-летним стажем переходят к консультативной работе.
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Редакция The GEEK сегодня в 14:53
Apple передала Виктору Ину часть разработки дисплеев, сообщил Гурман

Виктор Ин возглавил значительную часть разработки дисплеев Apple. По данным Марка Гурмана, его предшественники Вэй Чэнь и Джон Чжун сокращают круг обязанностей и переходят к консультативной работе.

Чэнь и Чжун проработали в Apple примерно по 30 лет каждый, а Ин несколько лет готовился к новой роли под их руководством. Как сообщает Гурман, их будущий уход — часть многолетнего процесса передачи полномочий.

В октябре вице-президентами также стали Раджеш Амбати, Луи Сангинетти и Дерек Шеффер, чья работа связана с аппаратными и программными средствами связи. Повышения последовали за расширением полномочий Джони Сруджи: он возглавил аппаратное направление, объединив руководство инженерными командами и разработкой аппаратных технологий.

Последующая реорганизация была направлена на улучшение взаимодействия разработчиков чипов и устройств. По данным Гурмана, в последние недели часть менеджеров аппаратных программ попала под сокращение: Сруджи и генеральный директор Джон Тернус сокращают число уровней управления между инженерами и высшим руководством.

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