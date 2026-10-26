Apple признала проблему с дисплеями iPhone Duo
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Apple признала проблему с дисплеями iPhone Duo

Компания уже изучает повреждённые смартфоны и работает над устранением проблемы.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:51
Apple признала проблему с дисплеями iPhone Duo

Apple признала наличие проблем с дисплеями складного смартфона iPhone Duo — об этом сообщил пользователь под ником Richie Boss в соцсети X, опубликовавший скриншот переписки с представителем поддержки компании.

Согласно переписке, Apple рассматривает появление трещин в области сгиба экрана как аппаратный дефект. Инженеры компании уже изучают неисправные смартфоны и работают над устранением проблемы в шарнире устройства.

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В сообщении также утверждается, что пользователи, столкнувшиеся с подобным дефектом, могут бесплатно заменить смартфон в Apple Store. Владельцам новых устройств рекомендуют внимательно проверять работу шарнира и, если будут услышаны какие-либо странные хрустящие звуки либо появится физический выступ в месте сгиба дисплея, покупатель может сразу вернуть iPhone Duo и получить полный возврат средств в течение 14 дней.

Стоит отметить, что подлинность скриншота не подтверждена, а официальных заявлений от Apple пока не было. Поэтому к данной информации рекомендуем подходить со здравым скептицизмом.

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