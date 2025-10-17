Все части «Гарри Поттера» покажут в российских кинотеатрах | The GEEK
Все части «Гарри Поттера» покажут в российских кинотеатрах

Марафон волшебства стартует в начале ноября.

Российские кинотеатры, среди которых «Киномакс», «Синема 5» и «Киносфера», покажут все восемь фильмов магической франшизы о Гарри Поттере. Сеансы пройдут с ноября по декабрь 2025 года.

Ориентировочное расписание показов (может отличаться в зависимости от кинотеатра):

  • «Гарри Поттер и Философский камень» — 5-12 ноября;
  • «Гарри Поттер и Тайная комната» — 12-19 ноября;
  • «Гарри Поттер и Узник Азкабана» — 19-26 ноября;
  • «Гарри Поттер и Кубок огня» — 26 ноября — 3 декабря;
  • «Гарри Поттер и Орден Феникса» — 3-10 декабря;
  • «Гарри Поттер и Принц-полукровка» — 10-17 декабря;
  • «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I» — 17-24 декабря;
  • «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» — 24-31 декабря.

Предварительная продажа билетов уже открыта.

