Первые фото нового Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру» появились в сети

В сети появились новые кадры со съемочной площадки сериала по «Гарри Поттеру». На них впервые запечатлен Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора с длинной белой бородой, в очках и черной мантии.

Сериал от HBO сейчас активно снимается. Гарри Поттера играет британский актер Доминик Маклафлин. Его друзей — Рона Уизли и Гермиону Грейнджер — Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон.

Премьера сериала по «Гарри Поттеру» состоится в 2027 году. Всего планируется выпустить семь сезонов, по числу книг в знаменитой серии романов Джоан Роулинг.