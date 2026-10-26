Apple выпустила iOS 27.2 с памятью разговоров для Siri
Новости

Apple выпустила iOS 27.2 с памятью о прошлых разговорах для Siri AI

Siri AI получила поддержку ещё пяти языков, включая японский.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 23:10
Apple выпустила iOS 27.2 с памятью о прошлых разговорах для Siri AI

На совместимых iPhone Siri AI теперь запоминает предыдущие разговоры и использует больше сведений из приложений.

Siri получила доступ к фотографиям из «Сообщений», спискам участников в приглашениях «Календаря» и голосовой почте. Настройка исключённых приложений позволяет запретить Siri, поиску и предложениям доступ к отдельным программам.

В ответах Siri AI теперь можно выделять и копировать отдельные фрагменты текста. Ассистент также получил поддержку французского, японского, корейского, португальского и испанского языков. Функции доступны на всех моделях iPhone 16 и более новых, а также на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Остальные изменения iOS 27.2 доступны всем айфонам Среди них — редактирование подписей и комментариев в общих альбомах «Фото» и контекстные предложения действий в «Сообщениях». В «Фото» добавлена поддержка водяных знаков Google SynthID для распознавания изображений, созданных или изменённых генеративным ИИ.

Складной iPhone Duo получил поддержку стилуса Apple Pencil и Световой рамки (Edge Light) — экранной кольцевой подсветки для видеозвонков, знакомой по macOS.

Читайте в Телеграм

Главное по теме

Новости Apple признала проблему с дисплеями iPhone Duo

Компания уже изучает повреждённые смартфоны и работает над устранением проблемы.
Новости У iPhone Duo отказал внутренний экран после трёх сгибаний в тесте Новости iPad mini с OLED получил адаптер на 20 Вт без возможности быстрой зарядки

Похожие материалы

5G 5G на iPhone в России: что будет после iOS 27.2 и как сохранить обход

Как сохранить 5G и VoWiFi на iPhone с российской сим-картой: совместимость CarrierSIM, настройка и действия перед обновлением до…

 Apple Apple представила тканевый чехол Smart Folio для iPad mini за 79 долларов

Новый чехол для iPad mini будет стоить в США 79 долларов.

 Apple iPad mini с OLED получил дополнительное ядро A20 Pro в версии на 512 ГБ

Цены на новый iPad mini начинаются от 699 долларов за модель с Wi-Fi.

 Apple Apple представила iPad mini с OLED-экраном 8,5 дюйма и защитой IP67

Новый iPad mini сохранил прежние размеры благодаря более тонким рамкам.

Скидки и подборки

Приложения недели: управление окнами, передача файлов без облака и другие находки 7 премиальных аксессуаров для iPhone 17 Pro и 18 Pro, которые хочется себе Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона

Последние новости

OpenAI выпустила GPT-6.1 Terra — вдвое дешевле предыдущей модели Samsung может сократить выпуск Galaxy A примерно на 10 млн смартфонов Steam столкнулся со сбоем: пользователи не могут войти Windows 11 уместили на CD: образ Pico11 занимает меньше 700 МБ Huawei превратила роутер в книгу: внутри Wi-Fi 7 и искусственный интеллект Все новости
Закреплено
iPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаiPhone 18 Pro vs iPhone 17 ProRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодноiPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаiPhone 18 Pro vs iPhone 17 ProRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодно

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики

25 октября · Raskat

Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики

Электротяга, комфорт и реальные впечатления от поездок. Разбираемся, чем хорош RASKAT E-MTB и какие у него недостатки.
  1. 22 Окт

    Samsung

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух
  2. 21 Окт

    HUAWEI

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач
  3. 12 Окт

    Honor

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?
  4. 09 Окт

    Polaris

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090
  5. 07 Окт

    3D-печать

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L
Смотреть все обзоры →