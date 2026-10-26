Apple выпустила iOS 27.2 с памятью о прошлых разговорах для Siri AI

На совместимых iPhone Siri AI теперь запоминает предыдущие разговоры и использует больше сведений из приложений.

Siri получила доступ к фотографиям из «Сообщений», спискам участников в приглашениях «Календаря» и голосовой почте. Настройка исключённых приложений позволяет запретить Siri, поиску и предложениям доступ к отдельным программам.

В ответах Siri AI теперь можно выделять и копировать отдельные фрагменты текста. Ассистент также получил поддержку французского, японского, корейского, португальского и испанского языков. Функции доступны на всех моделях iPhone 16 и более новых, а также на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Остальные изменения iOS 27.2 доступны всем айфонам Среди них — редактирование подписей и комментариев в общих альбомах «Фото» и контекстные предложения действий в «Сообщениях». В «Фото» добавлена поддержка водяных знаков Google SynthID для распознавания изображений, созданных или изменённых генеративным ИИ.

Складной iPhone Duo получил поддержку стилуса Apple Pencil и Световой рамки (Edge Light) — экранной кольцевой подсветки для видеозвонков, знакомой по macOS.