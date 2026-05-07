Сериал «Гарри Поттер» продлили на второй сезон | The GEEK
Новости

Сериал «Гарри Поттер» продлили на второй сезон

Съемки начнутся уже этой осенью.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 14:12
Сериал «Гарри Поттер» продлили на второй сезон

HBO официально продлила сериал «Гарри Поттер» на второй сезон еще до выхода первой части проекта. Об этом сообщает издание Deadline.

Съемки второго сезона, который экранизирует «Тайную комнату», стартуют уже этой осенью. Шоураннером вместе с Франческой Гардинер назначен Джон Браун, который работал над сценарием первой части проекта.

Вышел первый тизер сериала «Гарри Поттер» от HBO

Премьера первого сезона «Гарри Поттер и философский камень» запланирована на 25 декабря 2026 года.

Как и в оригинальной истории, сюжет первого сезона расскажет о том, как в свой 11-й день рождения мальчик-сирота Гарри Поттер получает письмо о зачислении в школу чародейства и волшебства Хогвартс и узнает, что он волшебник.

Обсудить

Главное по теме

Новости Вышел первый тизер сериала «Гарри Поттер» от HBO

Выход сериала в 2026 году.
Новости Xiaomi выпустила планшет в стиле Гарри Поттера Новости LEGO представила коллекционный набор по «Гарри Поттеру» в честь 25-летия франшизы

Похожие материалы

Spider-Man Вышел финальный трейлер «Паука-Нуара» с Николасом Кейджем

Все эпизоды выйдут 27 мая.

 LEGO LEGO выпустит наборы по «Шреку» к 25-летию франшизы

Фанаты франшизы смогут собрать Шрека, Осла, Пряню и получить минифигурку Кота в сапогах.

 LEGO Набор LEGO «Проект “Конец Света”» установил рекорд Гиннесса после полета в стратосферу

Он достиг высоты 34,9 километров над Землей.

 Кино и сериалы Российские кинотеатры не будут показывать зарубежные фильмы в майские праздники

Таким решением Ассоциация владельцев кинотеатров хочет поддержать прокат отечественных картин.

Скидки и подборки

5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽ Чем заменить Telegram для переписки с родными и друзьями Нашли идеальные подарки к 23 февраля. Их будут использовать каждый день

Последние новости

Топ-10 самых популярных смартфонов у россиян в первом квартале 2026 года iQOO 15T готовится к выходу: старт предзаказов и первый видеотизер Huawei представила MatePad Pro Max — флагманский планшет толщиной 4,7 мм Умный дом Сбер получил большое весеннее обновление. Что нового? В Москве 9 мая ограничат мобильный интернет, SMS и доступ к «белым спискам» Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры

  2. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

    Обзоры

  3. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  4. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  5. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  6. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры
Смотреть все обзоры