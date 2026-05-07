Сериал «Гарри Поттер» продлили на второй сезон

HBO официально продлила сериал «Гарри Поттер» на второй сезон еще до выхода первой части проекта. Об этом сообщает издание Deadline.

Съемки второго сезона, который экранизирует «Тайную комнату», стартуют уже этой осенью. Шоураннером вместе с Франческой Гардинер назначен Джон Браун, который работал над сценарием первой части проекта.

Премьера первого сезона «Гарри Поттер и философский камень» запланирована на 25 декабря 2026 года.

Как и в оригинальной истории, сюжет первого сезона расскажет о том, как в свой 11-й день рождения мальчик-сирота Гарри Поттер получает письмо о зачислении в школу чародейства и волшебства Хогвартс и узнает, что он волшебник.