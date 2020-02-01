Google Pixel 5 появился на новых рендерах

На днях новый Google Pixel появился на первом рендере. Сейчас опубликовали новые изображения смартфона и раскрыли несколько подробностей о новинке.

Уже вторые рендеры подтверждают необычный блок камеры устройства. Он будет достаточно большим, расположенным посередине, треугольником. Камера внутри блока имеет три датчика. О их мощности рассуждать рано.

Помимо этого, издание 9to5Google обнаружили в коде бета-версии упоминание Google Pixel 5. Это подтверждает, что смартфон будет называться именно так. Производитель оказался последователен в своих действиях, было бы странно если был новинку назвали Pixel 20.

По слухам, в этом году выйдут всего три смартфона: Google Pixel 4a, Google Pixel 5 и его большая версия — Google Pixel 5 XL. Пока что они проходят под рабочими названиями Sunfish, Redfin и Bramble соответсвенно. Google Pixel 4a могут представить весной 2020 года. Пятую линейку пока что ждать рано — смартфоны появятся в середине осени этого года.

Pixel 5 и Pixel 5 XL, как и все нынешние флагманы, получат топовый процессор Snapdragon 865. Который, кстати, уже может устареть к этому времени, так как летом Qualcomm собирается выпустить обновлённую версию Snapdragon 865+. Однако, эти смартфоны должны стать первыми устройствами с предустановленной ОС Android 11. Как говорится, у всех свои плюсы.