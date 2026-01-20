LEGO представила коллекционный набор по «Гарри Поттеру» в честь 25-летия франшизы

LEGO представила новый коллекционный набор (76466) по вселенной «Гарри Поттера», приуроченный к 25-летию фильма «Гарри Поттер и философский камень».

Набор отсылает к ключевым моментам первой части легендарной франшизы: первому учебному дню, игре в шахматы, защите философского камня и т.д.

Центральным элементом стала фигурка совы Букли с подвижной головой. В комплект вошли мини-фигурки Гарри Поттера, Гермионы Грейнджер и Рона Уизли, а также чемодан Гарри, карточка с изображением Альбуса Дамблдора, философский камень и другие узнаваемые предметы.

Конструктор состоит из 1 571 детали. Цена — $170 долларов (~13 300 рублей). Продажи набора Harry Potter Sorcerer’s Stone – Collectors’ Edition стартуют 16 февраля 2026 года.