Warner Bros. работает над сериалом по «Гарри Поттеру»

Изданию The Hollywood Reporter стало известно, что руководители Warner Bros. задумались над созданием сериала по мотивам «Гарри Поттера». Для этого они провели несколько встреч со сценаристами.

Пока сериал для сервиса HBO Max находится на начальной стадии разработки. Сейчас выбираются темы, истории, которые можно сделать в ТВ-формате. Однако для шоу не выбрано ни одного сценариста.

Сами представители Warner заявляют, что студия и стриминговый сервис не работают над подобным сериалом. Само издание отмечает, что такое заявление связано прежде всего с тем, что разработка шоу находится на раннем уровне.

У франшизы о Гарри Поттере сложные проблемы с правами. Роулинг её контролирует и имеет право голоса во всем, что касается волшебной вселенной. Контракт на показ заканчивается в апреле 2025 года. Поэтому для выпуска какого-либо контента, Warners должны продлить права на франшизу.