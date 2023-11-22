Сэм Альтман восстановлен в должности гендиректора OpenAI

Компания OpenAI, занимающаяся разработкой популярного ChatGPT, сообщила в своих социальных медиа о том, что Сэм Альтман будет восстановлен в должности генерального директора.

Подробностей соглашения не приводится, однако упоминается «новый» совет директоров, в состав которого вошли Брет Тейлор (председатель), Ларри Саммерс и Адам Д’Анджело.

Альтман отреагировал на событие и написал, что все его действия в последние несколько дней были направлены на сохранение единства команды и ее миссии. Теперь же он рад поддержке нового совета директоров и с нетерпением ждет возможности вернуться в OpenAI, а также намерен развивать сотрудничество с Microsoft.

В компанию вернется и сооснователь OpenAI, бывший глава совета директоров Грег Брокман. Глава Microsoft Сатья Наделла, в свою очередь, заверил, что в корпорации «воодушевлены изменениями в совете директоров OpenAI» и поддерживают решение.

Напомним, несколько дней назад Альтман был уволен из OpenAI и присоединился к Microsoft. Кроме того, накануне появлялась информация, что более 500 сотрудников OpenAI подписали письмо с требованием об отставке совета директоров и угрожали уволиться из компании.