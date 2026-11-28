ATK совместно с Qwertykeys представила игровую магнитную клавиатуру Hex80 V2. Модель выполнена в формате TKL с 87 клавишами и проводным подключением.

Корпус изготовлен из анодированного алюминия. В конструкции используются крепление Gasket Mount, карбоновая пластина, пять слоёв шумоизоляции и вкручиваемые стабилизаторы.

Главным нововведением стала электронная платформа Blazing Wind RAPTOR с тремя чипами и технологией обработки сигналов магнитных датчиков MagNeural. Заявленная частота опроса составляет 8000 Гц, а точность настройки Rapid Trigger достигает 0,001 мм.

На выбор доступны магнитные переключатели OWLab Ti и Silver Regent с усилием нажатия 35 гс и заявленным ресурсом 100 млн нажатий. Настраивать чувствительность клавиш, RGB-подсветку и игровые функции можно через ATK HUB 3.0.

Клавиатура представлена в четырёх цветах: золотистом, сером, фиолетовом и серебристом. В комплект входят чехол для переноски, кабель и четыре запасных переключателя.

Стоимость ATK × Qwertykeys Hex80 V2 в официальном интернет-магазине составляет $249,98.

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