Telegram начал рассылать предупреждения владельцам iPhone с устаревшими версиями iOS. Основатель мессенджера сообщил о массовых взломах смартфонов Apple, в результате которых под угрозой оказываются личные данные и аккаунты пользователей.

По его словам, даже незначительно устаревшая версия операционной системы может содержать опасные уязвимости. Для их эксплуатации достаточно просто открыть вредоносный сайт.

Кроме того, в последние дни участились сообщения об угонах аккаунтов Telegram даже с включённой двухфакторной аутентификацией.

Пользователям рекомендуется установить последние версии iOS и Telegram, проверить активные сеансы в настройках мессенджера и убедиться, что никто не запустил процедуру сброса облачного пароля.

Также не следует переходить по подозрительным ссылкам, в том числе в сообщениях от мошенников, выдающих себя за службу поддержки Telegram.