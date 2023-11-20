Основатель и бывший руководитель OpenAI перешел в Microsoft

Уволенный из руководства OpenAI Сэм Альтман присоединился к Microsoft. Вместе с ним в новой компании начал работу его коллега Грег Брокман, который покинул OpenAI после скандала. Оба являются сооснователями OpenAI и занимали ключевые позиции в компании.

После увольнения Альтмана и изменений, руководство OpenAI перешло к Эмметту Ширу, также известному как сооснователю Twitch. Шир известен своими взглядами на развитие искусственного интеллекта, а именно в убеждении в потенциальном вреде ИИ для человечества.