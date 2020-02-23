Сегодня состоится презентация игр для PS5 — где смотреть, как долго и что покажут
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Новости

Сегодня состоится презентация игр для PS5 — где смотреть, как долго и что покажут

Сегодня, 11 июня, Sony проведёт онлайн-мероприятие, где покажет новые игры и, возможно, саму консоль PlayStation 5. Там презентуют как оригинальные игры японской компании, так и проекты сторонних разработчиков. Об этом пишет ресурс glitched.online  

Как утверждает компания, мероприятие продлится более часа, но данные вкладке PS4 Events указывают, что трансляция займёт два часа. Не исключено, что часть этого времени потратят на какую-либо рекламу или обсуждение. Однако в любом случае, шоу будет долгим. По данным источника, возможная длительность составит 110 минут.

Что касается сервиса для просмотра, то трансляцию будут проводить на YouTube и Twitch, то есть видео можно посмотреть на ноутбуке, планшете или смартфоне. Также мероприятие можно отметить на вкладке PS4 Events, после чего консоль автоматически запустит воспроизведение. Событие начнётся в 23:00 по московскому времени.

Наконец, остаётся вопрос — что покажут. Как ожидается, там будет представлен следующий перечень игр (неполный):

  • Horizon The New Dawn (Horizon Zero Dawn 2)
  • Marvel’s Spider-Man 2
  • God of War announcement
  • Gran Turismo 7
  • Batman (Capture the Batman)
  • Final Fantasy XVI
  • Demon’s Souls Remake
  • Rockstar title leaked on Amazon
  • Konami game (возможно, Silent Hill)
  • Resident Evil 8.

И хотя ни один из вышеуказанных проектов ещё не был подтвержден, все эти игры ранее фигурировали в утечках, так что вероятность их анонса высока.

Напомним, что трансляция будет идти в низком качестве.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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