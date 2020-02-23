Презентацию игр PS5 покажут в низком качестве

Уже завтра, 11 июня, компания Sony проведёт презентацию игр для PlayStation 5 и, вероятно, покажет саму консоль. Однако при этом отмечается, что прямая трансляция будет идти в низком качестве — с разрешением FullHD и частотой 30 кадров в секунду.

Старший директор по коммуникациям Сид Шуман пояснил причину таких ограничений. По его словам, съёмочная команда работала в домашних условиях из-за пандемии коронавируса, потому снижение качества позволило разгрузить информационные сети и домашние ПК.

При этом Шуман успокоил пользователей, заявив, что записи трансляции на официальном канале YouTube будут доступны в полноценном 4K, хотя их придётся подождать. Именно тогда можно будет оценить все преимущества новых игр.

Отдельно старший директор по коммуникациям уточнил, что для полноценной игры на «пятёрке» потребуется телевизор с разрешением 4K, а скоротечные выводы на основании низкокачественной трансляции делать не стоит.

Однако не исключено, что такой подход ударит по продажам консолей, ведь компания фактически ухудшает собственный рекламный продукт.

Остаётся надеяться что ситуация ещё изменится к лучшему, но это, надо признать, маловероятно. Потому если продажи PlayStation 5 и упадут, то компания знает, кого винить в этом.