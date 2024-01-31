СДЭК начал предлагать доставку Apple Vision Pro в Россию

Сайт CDEK.Shopping начал предлагать доставку шлема дополненной реальности Apple Vision Pro. В настоящее время доступен только предзаказ, а продажи начнутся в марте. Цены на Apple Vision Pro с учетом доставки в Россию следующие:

256 ГБ — 488 749 рублей,

512 ГБ — 516 233 рубля,

1 ТБ — 544 717 рублей.

Обещают доставить в Россию за 20 дней из ОАЭ. В США стартовая цена за минимальную версию начинается от $3500 (~314 125 рублей). Важно отметить, что для полноценной работы Apple Vision Pro требуется американский Apple ID, а сама гарнитура поддерживает только английский язык.

Ранее редакция The GEEK сообщила о планах Яндекс Маркета продавать Vision Pro.