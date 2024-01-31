Новости

СДЭК начал предлагать доставку Apple Vision Pro в Россию

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 10:22

Сайт CDEK.Shopping начал предлагать доставку шлема дополненной реальности Apple Vision Pro. В настоящее время доступен только предзаказ, а продажи начнутся в марте. Цены на Apple Vision Pro с учетом доставки в Россию следующие:

  • 256 ГБ — 488 749 рублей,
  • 512 ГБ — 516 233 рубля,
  • 1 ТБ — 544 717 рублей.
Apple Vision Pro
Apple Vision Pro
Apple Vision Pro

Обещают доставить в Россию за 20 дней из ОАЭ. В США стартовая цена за минимальную версию начинается от $3500 (~314 125 рублей). Важно отметить, что для полноценной работы Apple Vision Pro требуется американский Apple ID, а сама гарнитура поддерживает только английский язык.

Ранее редакция The GEEK сообщила о планах Яндекс Маркета продавать Vision Pro.

👍 Больше интересного в Телеграм и ВКонтакте

Теги: 
Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
Подписаться
Уведомить о
guest
Вы можете ввести своё имя или никнейм.
Email применяется для идентификации пользователя. Вы можете дальше комментировать без регистрации.
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной