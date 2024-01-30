Яндекс Маркет привезёт Apple Vision Pro в Россию

Совсем скоро начнутся продажи гарнитуры смешанной реальности Vision Pro от Apple. В связи с этим российские маркетплейсы начинают принимать предварительные заказы, а некоторые уже анонсировали ориентировочные цены.

Редакции The GEEK удалось получить комментарии от пресс-службы Яндекс Маркета относительно планов продажи Vision Pro в России.

Мы ожидаем, что предложения от продавцов Яндекс Маркета появятся на маркетплейсе в ближайшее время после общемирового старта продаж Apple Vision Pro – ориентировочно, в течение нескольких дней или недели. Пресс-служба Яндекc Маркета

Напомним, что для работы с Vision Pro требуется Apple ID с регионом США, а само устройство поддерживает только английский язык. Стартовая цена за версию с объемом памяти 256 ГБ начинается от $3500.