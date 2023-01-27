Samsung возродит камерофон Galaxy K

Samsung вместе с запуском серии Galaxy S23 может представить линейку смартфонов Galaxy K. Сведения о новинке появились в Bluetooth SIG и индийском Бюро сертификации.

Согласно данным, Samsung выпустит три смартфона Galaxy K748, Galaxy K741 и Galaxy K746 с поддержкой Bluetooth 5.3. Их дизайн держится в тайне.

Скорее всего это будут гибридные смартфоны со встроенным объективом, как у «мыльниц». Подобное устройство под названием Samsung Galaxy K zoom уже выпускалось Samsung в 2014 году, но популярность оно не завоевало.