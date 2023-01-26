Все версии Samsung Galaxy S23 появились на качественных изображениях

Популярный инсайдер Эван Бласс опубликовал новые изображения смартфонов серии Samsung Galaxy S23. Флагманы представят уже 1 февраля.

Предполагается, что Galaxy S23 получит 6,1-дюймовый дисплей, а Galaxy S23+ — 6,6-дюймовый. Оба экрана будут плоскими с разрешением FHD+. Процессором послужит специальная разогнанная версия Snapdragon 8 Gen 2. Емкость аккумулятора у базового S23 составит 3900 мАч, у S23+ — 4700 мАч.

У Galaxy S23 Ultra дисплей будет уже изогнутый 6,8-дюймовый с разрешением 2K. Процессор будет аналогичный как у собратьев из этой же серии. Емкость аккумулятора — 5000 мАч. Смартфон сможет похвастаться 200-мегапиксельной камерой.

Также на днях стала известна европейская стоимость всех смартфонов Samsung Galaxy S23. Если в США стартовые ценники на новинки останутся аналогичными с прошлогодними, то в Европе они выросли в среднем на €100.

Помимо этого, появились изображения чехла с кольцом-подставкой от Samsung.