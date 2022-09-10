Samsung продолжает пытаться троллить Apple и iPhone 14

Samsung все продолжает привлекать к себе внимание после презентации Apple. Сейчас южнокорейский бренд опубликовал в своем Twitter серию постов.

Samsung насмехается, что Apple до сих пор не выпустила гибкий iPhone и над 48-мегапиксельным датчиком. По мнению компании, это смешно в 2022 году. Они два года назад выпустили и первый складной смартфон и камеру с 108-мегапиксельным датчиком.

Последнее заявление, вообще вызывает сомнения — все уже давно поняли, что мериться пикселями бессмысленное занятие. Даже если у устройства будет камера на 500 Мп, пользователи за ним не побегут.

Честно говоря, это больше похоже на то, что Samsung просто пытается пролезть в новостную повестку. Так как перед презентацией Apple 7 сентября и после нее, все новости были направлены на новинки компании.

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