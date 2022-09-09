iPhone 14 Pro показал сумасшедшую производительность в Geekbench

Популярный инсайдер Ice Universe рассказал о новых результатах теста процессора A16 Bionic в Geekbench. Оказалось, они смогли удивить в хорошую сторону.

Напомним, что новейший процессор A16 Bionic получили только iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. У базовых iPhone 14/14 Plus прошлогодний, но ускоренный чип A15 Bionic.

Ice Universe написал в своем Twitter следующее:

«Сегодняшняя оценка Apple A16: производительность в многоядерном режиме сумасшедшая. Qualcomm увидела это, молча пошла в ванную, легла на унитаз и заплакала как дитя.»

В первом тесте результаты были не сильно впечатляющими: 1879 баллов в однопоточном и 4664 балла в многопоточном режимах. Во-второй, раз A16 смог выдать 1887 баллов в однопоточном и 5455 баллов в многопоточном тестировании.

Для сравнения, прошлогодний A15 Bionic набирал 17400 и 4600 баллов соответственно.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!