Samsung готовит бюджетный Galaxy S24 FE

Упоминание смартфона Samsung Galaxy S24 FE появилось в базе данных британского оператора связи под модельным номером SM-S721U. Это первый конкретный признак того, что телефон действительно находится в разработке.

Samsung использует последнюю букву в номере модели смартфона для обозначения целевого рынка. До этого в сеть попали и другие номера моделей устройств — SM-S721B (глобалка), SM-S721W (Канада), SM-S721N (Южная Корея) и SM-721U (США).

Согласно последним слухам, Galaxy S24 FE может выйти ограниченным числом устройств в конце 2024 года, а более широкий глобальный запуск состоится в начале 2025 года.

Что касается технических характеристик, то официальных данных нет. По слухам, Galaxy S24 FE получит 6,1-дюймовый AMOLED-дисплей, 12 ГБ оперативной памяти (LPDDR5X), хранилище на 128/256 ГБ (UFS 3.1 и UFS 4.0 соответственно), а также аккумулятор емкостью 4500 мАч.