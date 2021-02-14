Samsung Galaxy S21 Ultra сравнили с профессиональной зеркалкой Canon

Можно ли делать снимки на смартфон и получать профессиональное качество? На этот вопрос попытался ответить фотограф Кевин Рапозо. Он решил сравнить флагманский смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra, который оснащён модулем на 108 Мп с профессиональной зеркальной камерой Canon 1DX II с датчиком 20,2 Мп. Стоит напомнить, что стоимость Galaxy S21 Ultra составляет 130 тысяч рублей, а Canon 1DX II в минимальной комплектации – от 380 тысяч рублей.

Рапозо сделал несколько снимков на смартфон и профессиональную камеру. Были задействованы разные режимы съёмки: стандартный, ночной, портретный и тд. Он специально не стал их подписывать и обрабатывать, чтобы аудитория смогла сама догадаться и выбрать, какие фотографии лучше.

Кроме того, фотограф отметил, что количество мегапикселей, которых гораздо меньше в Canon 1DX II никак не сказывается на отличном результате полученных фотографий. А сам Galaxy S21 Ultra сможет отлично подойти для любителей делать красивые фото.