Canon выпустила компактную камеру PowerShot V10 для блогеров

Компания Canon порадовала своих поклонников и любителей качественной фототехники новинкой — камерой PowerShot V10. Это прекрасное устройство специально создано для тех, кто увлекается влогингом и стремится делать видео контент высокого качества.

Одной из главных особенностей этой камеры является поворотный экран, который помогает быстро настраивать кадры и следить за качеством съемки. При этом матрица камеры — 1″ 20,9 Мп — обеспечивает отличное качество изображения, даже при съемке видео в 4K разрешении.

Камера PowerShot V10 оснащена объективом ЭФР 19 мм и диафрагмой f/2.8, что обеспечивает высокую светочувствительность и дает возможность получать яркие, контрастные фото и видео, даже при слабом освещении.

Аккумулятор ёмкостью 1250 мАч позволяет снимать до 55 минут в режиме 4K записи. А цена этой новинки составляет всего $430 (~33 200 ₽), что делает ее доступной для широкой аудитории любителей фототехники.