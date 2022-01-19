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Новости

Canon представила компактную гибридную камеру EOS R5 C

Компания Canon объявила о выпуске новой камеры EOS R5 C — многофункциональной гибридной системы, которая объединила в себе функции кинокамер Cinema EOS с возможностями фотосъемки системы EOS R.

EOS R5С — первая камера в семействе Cinema EOS, которая поддерживает внутреннюю видеозапись в формате 8K RAW с частотой кадров 30p, а при использовании внешнего источника питания — до 60p. Встроенная система активного охлаждения позволяет вести съемку в разрешении 8K несколько часов подряд. Также в новинке есть поддержка HDR с перекодированием PQ и HLG, а также гаммы Canon Log 3.

Система Dual Pixel CMOS AF обеспечивает автофокусировку по глазам, а также интеллектуальное слежение и распознавание (функция EOS iTR AF X) для точных кадров. Технология постоянно отслеживает глаза человека, а когда он не смотрит в камеру — фокусируется на голове.

Благодаря датчику изображения в 45 Мпикс и процессору DIGIC X камера EOS R5 C способна снимать фотографии со скоростью до 20 кадров в секунду. Процессор DIGIC X также поддерживает технологию подавления шумов, которая позволяет снимать со светочувствительностью ISO до 51 200.

Новая камера поддерживает внутреннюю запись в формате Cinema RAW Light с высокой четкостью, глубиной цвета 12 бит, широким динамическим диапазоном и большим цветовым охватом. При этом размер файла остается в разумных пределах.

Компания Canon представила три новых разновидности формата RAW:

  • RAW HQ (высокое качество)
  • RAW ST (стандартное качество)
  • RAW LT (облегченный файл).

Теперь пользователи могут выбрать режим в зависимости от требований съемки и производственного процесса. Два слота для карт памяти — CFexpress 2.0 Type B и UHS-II SD — дают возможность одновременной записи в разных форматах, с разными параметрами разрешения и глубины цвета.

Полнокадровый 8K-датчик позволяет использовать камеру EOS R5 C для съемки в форматах 4K и Full HD. Кроме того, процессор обеспечивает съемку 4K-видео с высокой частотой кадров и разрешением 120p без уменьшения угла обзора и с автофокусировкой.

В камере EOS R5 C есть два отдельных меню для фото- и видеосъемки — они повторяют интерфейс системы EOS R и семейства Cinema EOS. Это позволяет по максимуму использовать возможности двух режимов. Трехпозиционный диск управления позволяет переключаться между режимами видео- и фотосъемки и менять необходимые настройки. Новинка оснащена электронным 0,5-дюймовым OLED-видоискателем высокого разрешения (5,76 млн точек) для точного анализа изображения и точечно-матричным дисплеем для быстрой проверки настроек камеры, а также 3,2-дюймовым поворотным ЖК-дисплеем HD.

Корпус камеры весит всего 680 г — сегодня это самая компактная и легкая камера семейства Cinema EOS. Небольшой, но прочный корпус из магниевого сплава защищен от пыли и влаги благодаря конструкции, отводящей потоки воздуха от электрических компонентов.

Цена не сообщается, но есть предположения, что EOS R5c будет гораздо доступнее, чем Canon Cinema EOS C70 (5500 долларов).

Источник:
The GEEK, Canon

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