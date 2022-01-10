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Canon начала выпускать картриджи для принтеров без защиты от копирования

Дефицит полупроводников неожиданно затронул принтеры Canon. Они больше не смогут проверять картриджи на подлинность и будут выдавать ошибки, которых на самом деле нет. Компания рекомендует игнорировать их.

Такое решение связано, чтобы обеспечить бесперебойные поставки расходных материалов Canon. Компания временно отказалась от установки в картриджи специальных микросхем с защитой от копирования. Кроме защиты от аналогов, они определяли уровень оставшихся чернил и выполняли другие полезные функции.

Качество картриджей никак не будет затронуто. Выпуск нормальных картриджей с чипами произойдёт после нормализации ситуации с полупроводниками и регулярного снабжения необходимыми компонентами.

Список затронутых моделей и советы по использованию картриджей в случае ошибок опубликованы на официальном сайте Canon.

Источник:
The GEEK, Canon

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