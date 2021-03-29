Серия Samsung Galaxy S21 начала получать обновление весом 1 ГБ

Samsung начала рассылать обновления для своей флагманской серии Galaxy S21. Апдейт должен улучшить работу камер в смартфоне. Прошивка под номером G99xxXXU2AUC8 весом около 1 ГБ, пока доступна только для жителей Индии, позже обновление доберется до европейской части пользователей.

Обновление улучшает работу камеры, а именно убирает ограничения в портретном режиме. Ранее он мог включаться с телефото или ультраширокоугольным модулем. Теперь он может использоваться в основной камере.

Также улучшилась безопасность, благодаря последнему апрельскому обновлению для Android.