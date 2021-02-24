Samsung Galaxy F62 будет называться иначе в Европе

Компания Samsung готовится представить новый смартфон с аккумулятором на 7000 мА·ч. Модель будет доступна в линейке M. Называться она будет Galaxy M62, а представят её 3 марта.

И да, это совершенно тот же смартфон, что и индийский Galaxy F62. Просто в Индии есть местный производитель, использующий букву M в своих продуктах. В остальном различий нет.

Новинка получит экран Super AMOLED диагональю 6,7 дюйма, платформу Exynos 9825 от Galaxy Note 10, 6/8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ постоянной памяти, четвертную основную камеру датчиками на 64, 12, 5 и 5 МП. В качестве ОС заявлен Android 11 c интерфейсом One UI 3.1.

Отметим, что цена будет той же, что и в Индии — от 330 долларов.