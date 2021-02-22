Стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy F62 с очень ёмкой батареей. Сначала новинка вышла в Индии, в будущем её стоит ожидать в других странах.

Там смартфон доступен за 331 долларов в версии 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной. Модель на 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти оценивается в 359 долларов. На выбор предлагаются зелёный, серый и голубой варианты.

Новинка получила экран Super AMOLED+ с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 2400 x 1080 пикселей. Фронтальная камера получила сенсор на 32 МП, основная — четыре с разрешениями 64, 12, 5 и 5 МП. Есть сканер отпечатка пальца сбоку и аккумулятор на 7000 мА·ч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 25 Вт.

Внутри установлен процессор Exynos 9825, использующаяся в Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Есть поддержка двух SIM-карт и карты памяти microSD. Из коммуникаций есть 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac, Bluetooth 5, GPS и ГЛОНАСС, NFC, а также FM-радио.

Порты — USB Type-C и 3,5 мм. Новинка получила операционную систему Android 11 с оболочкой One UI 3.1.