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Новости

В сеть слили базу пользователей сервиса «Умный дом» от «Ростелеком»

На просторах интернета появилась база данных пользователей системы «Умный дом» от «Ростелекома». В базе содержится около 17 миллионов записей в общей сумме на 700 тысяч строк. В каждой содержится объёмная информация о пользователях.

Данные в слитой базе следующего вида:

  • ФИО;
  • Электронная почта;
  • Телефон;
  • Хеш пароля;
  • IP-адрес;
  • Дата регистрации и последней активности (самая поздняя — 18.12.2021).

В «Ростелеком» заявили, что знают об утечке и предприняли срочные меры для того, чтобы она не повлияла на абонентов. Также в ходе расследования подозрения пали на бывшего сотрудника, который был уволен в 2021 году.

Ранее в сети появилась скандальная карта с данными из баз данных «Яндекс Еды», ГИБДД, СДЭК, Wildberries и многих других организаций.

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Источник:
РБК, Telegram

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