Сайт с подробными данными пользователей «Яндекс.Еды» обновили

В конце марта 2022 года на просторах интернета появился сайт с картой, которая состояла из данных пользователей сервиса Яндекс.Еды. За её основу взяли «слитую» база данных. Теперь на новом домене этого сайта появились данные из ГИБДД, «СДЭК», «Авито», Wildberries, «Билайн», «ВТБ» и других источников.

Кроме того, появился список публичных личностей с их адресами, номерами телефонов, VIN-номеров автомобилей и многое другое.

Поиск по базе стал более простым – нужно ввести фамилию или номер телефона, после этого появится вся собранная информация о нужном человеке. Также разработчики собираются выложить инструкцию по созданию копии сайта на локальном сервере, если действующий сайт будет полностью заблокирован.

Официально сайт заблокирован на территории РФ. В апреле 2022 года, суд оштрафовал «Яндекс.Еду» на 60 тысяч рублей за утечку данных.

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