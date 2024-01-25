Ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag разрабатывают авторы Skull & Bones

Ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag могут разрабатывать сотрудники Ubisoft Singapore, которые занимались созданием Skull & Bones. Об этом свидетельствуют данные в их LinkedIn-профилях.

Некоторые разработчики указали в своих профилях работу над «неанонсированным проектом во вселенной Assassin’s Creed» со второй половины 2023 года. Один из них упомянул сентябрь 2023 года.

Источники издания Kotaku, которые впервые сообщили о проекте летом прошлого года, тогда утверждали, что этот «неанонсированный проект» – это именно ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag. На тот момент игра находилась на ранней стадии разработки.

Завершение работы над Skull & Bones может указывать на то, что команда была перераспределена для работы над новой игрой серии Assassin’s Creed.