Assassin’s Creed Syndicate получила мод Victory Project. Именно такой задумывалась игра

Модификация основана на утечках 2014 года и первоначальной концепции.
Редакция The GEEK сегодня в 06:30

Энтузиасты выпустили глобальный мод Victory Project для Assassin’s Creed Syndicate. Он полностью меняет игру и воссоздаёт раннюю концепцию Assassin’s Creed Victory образца 2014 года, которая так и не была реализована Ubisoft.

Фанатский мод изменяет персонажей, сюжетные миссии, диалоги, музыку и общее настроение игры. Вместо яркого и лёгкого тона Syndicate мод предлагает более мрачную и серьёзную атмосферу, близкую по духу к Assassin’s Creed Unity.

Мод основан на утечках, ранних концептах и скриншотах, которые показывали, каким Assassin’s Creed Syndicate задумывался изначально. В то время игра разрабатывалась под названием Assassin’s Creed Victory. В 2014 году проект представляли как историю, связанную с восстанием сипаев в Индии 1857 года. Однако позже концепция сменилась, и игрокам показали викторианский Лондон в стиле стимпанка.

По «слитым» материалам главным героем должен был стать Джордж Вестхаус — колониальный офицер и шпион. Его образ, а также более тёмная версия викторианской Англии и легли в основу мода.

