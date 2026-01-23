Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time был почти готов на момент отмены

На днях Ubisoft шокировала игровое сообщество, отменив многострадальный ремейк культового экшена Prince of Persia: The Sands of Time. По слухам, релиз проекта мог состояться уже в ближайшие дни, поэтому новость стала особенно неожиданной.

Вскоре на Reddit появился пользователь под ником SocramVelmar, который представился бывшим разработчиком игр. Подтвердить свой статус он не смог из-за соглашения о неразглашении. Однако это не помешало поделиться рядом подробностей о судьбе ремейка.

По его словам, Prince of Persia: The Sands of Time Remake была почти готова. Из-за этого решение об отмене стало болезненным ударом для команды. Дополнительные надежды на возрождение франшизы ранее внушали релизы The Lost Crown и The Rogue Prince of Persia, которые создавали ощущение, что Ubisoft вновь серьезно взялась за серию. Но, как оказалось, это не так.

Одной из ключевых причин проблем проекта SocramVelmar назвал отсутствие четкого творческого видения. Из-за этого сроки разработки постоянно сдвигались, а в какой-то момент ремейк и вовсе передали другой команде, которой пришлось фактически начинать работу заново.

Перспективы завершения ремейка силами сторонних партнеров бывший разработчик оценивает скептически. По его словам, привлечение нового издателя обычно приводит к пересмотру прав, масштабов и сроков разработки, а нередко и к переработке отдельных элементов игры в соответствии с иным видением.

При этом журналист Bloomberg Джейсон Шрайер заявил, что основная причина отмены ремейка «Принца Персии» — неутешительные результаты внутренних тестов. По его словам, о готовности проекта речи не шло.