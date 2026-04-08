Названа возможная дата выхода ремейка Assassin’s Creed 4: Black Flag Resynced

Полноценная презентация ремейка Assassin’s Creed Black Flag с подзаголовком Resynced может состояться уже 16 апреля. Об этом сообщил пользователь форума ResetERA под ником BlackBate.

Известный игровой журналист и инсайдер Том Хендерсон, ссылаясь на внутреннюю документацию Ubisoft, рассказал, что выход игры запланирован на период с июня по август 2026 года. Ряд источников называет наиболее вероятной датой июль, однако не исключается и перенос.

Оригинальная Assassin’s Creed IV: Black Flag до сих пор считается одной из самых популярных частей серии, поэтому ремейк станет одним из ключевых проектов для Ubisoft в текущем финансовом году.

Читайте также
Assassin’s Creed Syndicate получила мод Victory Project. Именно такой задумывалась игра
Assassin's Creed

Assassin’s Creed Syndicate получила мод Victory Project. Именно такой задумывалась игра

Модификация основана на утечках 2014 года и первоначальной концепции.
Анонсирована сверхреалистичная фигурка Альтаира из Assassin’s Creed за $3000
Assassin's Creed

Анонсирована сверхреалистичная фигурка Альтаира из Assassin’s Creed за $3000

Легендарный ассасин получил силиконовую голову, тканевую робу, металлическое оружие и светящееся Яблоко Эдема.
Том Хендерсон назвал возможную дату анонса ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag
Assassin's Creed

Том Хендерсон назвал возможную дату анонса ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag

До старта маркетинговой кампании проекта Resynced остались считанные дни.
Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time был почти готов на момент отмены
Prince of Persia

Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time был почти готов на момент отмены

Релиз игры ожидался в ближайшие недели или даже дни.
Ещё по теме
Опубликован тизер нового агента в Standoff 2

Опубликован тизер нового агента в Standoff 2
Бесплатные игры PS Plus в апреле: полный список

Бесплатные игры PS Plus в апреле: полный список
Промокоды для Zenless Zone Zero (ZZZ) на апрель 2026

Промокоды для Zenless Zone Zero (ZZZ) на апрель 2026
Промокоды для Black Russia на апрель 2026

Промокоды для Black Russia на апрель 2026
Промокоды для RAID: Shadow Legends на апрель 2026

Промокоды для RAID: Shadow Legends на апрель 2026
GTA 6 предложит уникальный мир с «живыми» NPC и инновационной системой диалогов

GTA 6 предложит уникальный мир с «живыми» NPC и инновационной системой диалогов
В сеть утёк ранний билд GTA IV с вырезанным контентом

В сеть утёк ранний билд GTA IV с вырезанным контентом
Анонсирована Minecraft Dungeons II

Анонсирована Minecraft Dungeons II
Разрабатывается игра по «Властелину колец» в стиле Hogwarts Legacy

Разрабатывается игра по «Властелину колец» в стиле Hogwarts Legacy
DLSS 5 от Nvidia раскритиковали: игроки сравнили технологию с ИИ-фильтром

DLSS 5 от Nvidia раскритиковали: игроки сравнили технологию с ИИ-фильтром
Cyberpunk 2077 запустили на Android-смартфоне с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5

Cyberpunk 2077 запустили на Android-смартфоне с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5
Team Yandex запустил киберспортивную команду по Mobile Legends

Team Yandex запустил киберспортивную команду по Mobile Legends
Subway Surfers City вышла на iOS и Android

Subway Surfers City вышла на iOS и Android
Blizzard анонсировала мобильную игру по Overwatch

Blizzard анонсировала мобильную игру по Overwatch
