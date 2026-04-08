Названа возможная дата выхода ремейка Assassin’s Creed 4: Black Flag Resynced

Полноценная презентация ремейка Assassin’s Creed Black Flag с подзаголовком Resynced может состояться уже 16 апреля. Об этом сообщил пользователь форума ResetERA под ником BlackBate.

Известный игровой журналист и инсайдер Том Хендерсон, ссылаясь на внутреннюю документацию Ubisoft, рассказал, что выход игры запланирован на период с июня по август 2026 года. Ряд источников называет наиболее вероятной датой июль, однако не исключается и перенос.

Оригинальная Assassin’s Creed IV: Black Flag до сих пор считается одной из самых популярных частей серии, поэтому ремейк станет одним из ключевых проектов для Ubisoft в текущем финансовом году.