Анонсирована сверхреалистичная фигурка Альтаира из Assassin’s Creed за $3000

Компания PureArts анонсировала новинку для поклонников Assassin’s Creed — сверхреалистичную фигурку Альтаира ибн Ла-Ахада в масштабе 1/2 из серии Prestige Line. Это одна из самых проработанных фигурок по франшизе.

Высота фигурки превышает 110 сантиметров, ее внешний вид максимально соответствует облику героя из первой Assassin’s Creed. Голова Альтаира выполнена из силикона, а глаза сделаны из стекла. Волосы, брови, ресницы и щетина вбиты вручную.

Роба пошита с использованием натуральной кожи и металлической фурнитуры. Оружие и декоративные элементы изготовлены из металла, сапоги и отдельные акценты — из кожи. Яблоко Эдема оснащено встроенной LED-подсветкой.

Всего будет изготовлено 500 экземпляров. Коллекционная фигурка лицензирована Ubisoft и уже доступна для предзаказа по цене $2999 (~234 000 рублей). Поставка — второй квартал 2027 года.