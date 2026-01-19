Анонсирована сверхреалистичная фигурка Альтаира из Assassin’s Creed за $3000 | The GEEK
Анонсирована сверхреалистичная фигурка Альтаира из Assassin’s Creed за $3000

Легендарный ассасин получил силиконовую голову, тканевую робу, металлическое оружие и светящееся Яблоко Эдема.
Редакция The GEEK сегодня в 13:51

Компания PureArts анонсировала новинку для поклонников Assassin’s Creed — сверхреалистичную фигурку Альтаира ибн Ла-Ахада в масштабе 1/2 из серии Prestige Line. Это одна из самых проработанных фигурок по франшизе.

purearts-prestige-altair_26
purearts-prestige-altair_44
purearts-prestige-altair_45
purearts-prestige-altair_25
purearts-prestige-altair_21

Высота фигурки превышает 110 сантиметров, ее внешний вид максимально соответствует облику героя из первой Assassin’s Creed. Голова Альтаира выполнена из силикона, а глаза сделаны из стекла. Волосы, брови, ресницы и щетина вбиты вручную.

purearts-prestige-altair_32
purearts-prestige-altair_30
purearts-prestige-altair_29
purearts-prestige-altair_31
purearts-prestige-altair_35
purearts-prestige-altair_36
purearts-prestige-altair_38
purearts-prestige-altair_37
purearts-prestige-altair_39
purearts-prestige-altair_40
purearts-prestige-altair_41
purearts-prestige-altair_42
purearts-prestige-altair_43
purearts-prestige-altair_10
purearts-prestige-altair_11
purearts-prestige-altair_12
purearts-prestige-altair_13

Роба пошита с использованием натуральной кожи и металлической фурнитуры. Оружие и декоративные элементы изготовлены из металла, сапоги и отдельные акценты — из кожи. Яблоко Эдема оснащено встроенной LED-подсветкой.

purearts-prestige-altair_34
purearts-prestige-altair_24
purearts-prestige-altair_22

Всего будет изготовлено 500 экземпляров. Коллекционная фигурка лицензирована Ubisoft и уже доступна для предзаказа по цене $2999 (~234 000 рублей). Поставка — второй квартал 2027 года.

purearts-prestige-altair_19
purearts-prestige-altair_20
purearts-prestige-altair_18
id·217797·20260119_1351
