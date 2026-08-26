За $10 и без игры: релиз Heroes of Might and Magic III в Steam пошел не по плану
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За $10 и без игры: релиз Heroes of Might and Magic III в Steam пошел не по плану

Вместо игры покупателям загружается один файл размером 23,5 КБ.
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Редакция The GEEK сегодня в 11:29
За $10 и без игры: релиз Heroes of Might and Magic III в Steam пошел не по плану

Ubisoft выпустила в Steam оригинальную Heroes of Might and Magic III вскоре после анонса ремейка культовой стратегии. В комплект вошли основная игра и дополнения «Клинок Армагеддона» и «Тень смерти».

Однако нормально поиграть пока не получится. После покупки Steam загружает только исполняемый файл размером 23,5 КБ, тогда как остальных файлов игры в дистрибутиве нет.

При запуске открывается командная строка с сообщением о пустом исполняемом файле и необходимости проверить ветвь Steam, после чего программа закрывается.

Heroes of Might and Magic III оценили в 10 долларов, около 840 рублей. Из-за проблем с запуском пользовательский рейтинг быстро просел до 29% положительных отзывов.

Ubisoft пока не исправила дистрибутив. При этом в Steam остается доступна отдельная HD Edition 2015 года.

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